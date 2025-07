Loredana Cannata come Mercedesz Henger la persecuzione della prova di apnea all'Isola dei Famosi

Loredana Cannata, come Mercedesz Henger, ha vissuto un momento di grande tensione all'Isola dei Famosi durante la prova di apnea. La scena, che ricorda un episodio storico del 2016, ha tenuto tutti con il fiato sospeso, sottolineando come anche in diretta possano capitare imprevisti sorprendenti. Questa volta, il regista Roberto Cenci ha deciso di affrontare l'evento in modo innovativo, dimostrando che anche le emergenze possono trasformarsi in momenti di spettacolo unico e coinvolgente.

Nel corso della finale dell'Isola dei Famosi, Loredana Cannata è rimasta bloccata sott'acqua durante la prova di apnea e la scena riporta alla mente l'episodio analogo di Mercedesz Hender, che nel 2016 sembrò avere un malore durante i giochi, consegnando alla storia della tv italiana uno dei suoi momenti piĂą trash. Stessa tensione, stesso regista: Roberto Cenci, però, questa volta ha scelto di gestire l'imprevisto in diretta in modo totalmente diverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

Attimi di panico durante la finale dell’Isola dei Famosi: Loredana Cannata, durante la prova apnea, è rimasta incastrata sott’acqua Cosa è successo: https://fanpa.ge/lDDGr. Vai su Facebook

