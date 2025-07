Lotta Europei Under 20 | Fabiana Rinella in finale per il bronzo

Fabiana Rinella brilla ai Campionati Europei Under 20 di Caorle, portando l’Italia sul podio nella lotta femminile. La giovane atleta, in corsa per il bronzo nella categoria oltre i 55 kg, ha mostrato cuore e talento, confermando il suo valore in una competizione di livello internazionale. Seguite le emozioni della finale e scoprite come questa promessa del wrestling italiano sta facendo parlare di sé, perché il meglio deve ancora arrivare...

Fabiana Rinella si è messa in grande evidenza nella categoria al limite dei 55 kg, accedendo alla finale di oggi per il bronzo dopo un percorso brillante. La terza giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta, in corso al PalaMare di Caorle, ha visto salire in cattedra le prime categorie della lotta femminile, con un'ottima prestazione per l'Italia firmata Fabiana Rinella.

