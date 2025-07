Jago il significato della sua scultura Look Down a Montecitorio

Jago, maestro nell’arte della scultura, porta nel cuore di Montecitorio la sua creazione "Look Down", un’opera ricca di storia e significato. Questa scultura, attraversata da emozioni e trasformazioni, diventa un potente simbolo di resilienza e speranza. Collocata nel cortile d’onore, rappresenta non solo l’arte, ma anche il coraggio di affrontare le sfide. È un messaggio di rinascita che invita tutti a riflettere e a guardare con occhi nuovi.

(askanews) – Look Down, scultura dell'artista Jago, è stata collocata stabilmente nel cortile d'onore di Montecitorio. «Ne ha viste di tutti i colori. È stata danneggiata, accarezzata, accolta, rifiutata, vandalizzata, amata, tutto quello che succede è successo a quest'opera, a questo soggetto, a questo bambino. Sapere che oggi viene accolta, perché è nel cortile d'onore che verrà posizionata, mi sembra un simbolo, un segno profondamente prezioso», ha raccontato l'artista e scultore nato a Frosinone nel 1987, all'anagrafe Jacopo Cardillo. «Quando si entra rivolgere lo sguardo a un'immagine che ci deve ricordare che tutti i nostri gesti, tutte le nostre decisioni, tutte le nostre prospettive devono tornare in qualche modo a quel simbolo, a quell'immagine, che siamo noi, che sono i nostri figli, in potenza il nostro futuro.

