Minorenne accoltellato a Benevento, denunciati padre e figlio.

Un grave episodio di violenza scuote Benevento: un minorenne tunisino di 17 anni è stato accoltellato nel cuore della città, ma la prontezza dei Carabinieri ha portato alla rapida identificazione e denuncia del padre e del figlio coinvolti. La loro azione, tempestiva e determinata, dimostra come l’efficacia delle forze dell’ordine possa fare la differenza e garantire giustizia. La vicenda si è conclusa con un risultato che rinnova l’impegno contro la violenza e la tutela dei più vulnerabili.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato risolto in tempi rapidissimi un grave episodio di violenza avvenuto nella tarda serata del 2 luglio nel centro di Benevento, che ha visto vittima un 17enne di origine tunisina, ospite presso una struttura ricettiva per minori stranieri non accompagnati del capoluogo sannita. L'intervento tempestivo e l'attività info-investigativa, condotta con estrema efficacia dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, hanno consentito di identificare e deferire in stato di libertà due soggetti, p adre e figlio, ritenuti responsabili dell'aggressione.