Cambiaso sicuro dopo l’eliminazione | Non siamo stati così distanti dal Real sono sicuro che ce l’avremmo fatta se avessimo fatto questo

Le emozioni sono ancora vive dopo l’eliminazione al Mondiale per Club, ma Andrea Cambiaso guarda avanti con fiducia. Le sue parole riflettono una squadra determinata, consapevole dei propri mezzi e convinta di poter competere ai massimi livelli. Nonostante il risultato, la Juventus dimostra di aver fatto passi avanti e di credere nelle proprie potenzialità. Perché, anche nelle sconfitte, si nascondono le vittorie del futuro.

Cambiaso sicuro dopo l’eliminazione: «Non siamo stati così distanti dal Real, sono sicuro che ce l’avremmo fatta se.». Le parole dell’esterno. Andrea Cambiaso è intervenuto questa mattina al Corriere di Torino. Di seguito le parole dell’esterno della Juventus, reduce dall’eliminazione al Mondiale per Club agli ottavi di finale per mano del Real Madrid. MONDIALE – « Si poteva fare di più. Però, siamo stati bravi e fortunati a rimanere in partita, dovevo essere più bravo e fare una scelta più lucida.Loro hanno giocatori che quando switchano, quando cambiano marcia, sono devastanti. Ma noi, secondo me, abbiamo fatto la partita giusta: dovevamo stare lì, concentrati, correndo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso sicuro dopo l’eliminazione: «Non siamo stati così distanti dal Real, sono sicuro che ce l’avremmo fatta se avessimo fatto questo»

