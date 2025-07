Morte Diogo Jota la Juve esprime il suo cordoglio dopo la tragica scomparsa dell’attaccante | Vicinanza a famiglia e Liverpool

La notizia della scomparsa di Diogo Jota ha sconvolto il mondo del calcio. La Juventus, insieme a tifosi e club di tutto il mondo, si unisce nel dolore, esprimendo la propria vicinanza alla famiglia dell’attaccante e al Liverpool. In un momento così difficile, le parole di solidarietà e affetto diventano un gesto di conforto. La perdita di Jota lascia un vuoto incolmabile: il suo talento e il suo spirito resteranno vivi nei cuori di tutti.

. Il messaggio. La Juventus esprime il più profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e stella del calcio internazionale. Con un messaggio ufficiale, il club bianconero ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia di Jota, ai suoi affetti più stretti e all’intero Liverpool in questo momento di dolore. La notizia della sua morte ha scosso non solo il calcio europeo, ma l’intero panorama sportivo mondiale, che ha visto in Jota un talento straordinario, capace di esprimere passione e impegno in ogni partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com