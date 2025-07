Retegui Juventus Comolli non molla la presa sull’attaccante della Nazionale | ipotesi viva c’è da battere quella pretendente

Il mercato della Juventus si infiamma intorno a Mateo Retegui, il giovane attaccante della Nazionale che Comolli non lascia sfuggire. La minaccia di una concorrente forte rende ogni mossa cruciale per assicurarsi il talento dell’Atalanta. Tra scommesse e strategie, il club torinese è determinato a battere la concorrenza e portare a casa il gioiello più ambito. La partita decisiva è appena iniziata, e il futuro di Retegui potrebbe cambiare le carte in tavola.

Retegui Juventus, Comolli non molla la presa sull'attaccante della Nazionale: ipotesi viva, c'è da battere quella big per il giocatore dell'Atalanta. Il calciomercato Juventus  sta continuando a monitorare diverse opzioni per rinforzare il proprio attacco, e uno dei nomi che continua a circolare con insistenza è quello di Mateo Retegui, attaccante italiano attualmente in forza all' Atalanta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Retegui  è visto come una delle soluzioni ideali per il reparto offensivo bianconero, che necessita di un giocatore giovane, dinamico e pronto a portare esperienza sia in Serie A che nelle competizioni europee.