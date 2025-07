Mark Hamill aveva pensato a una backstory molto più oscura per Luke Skawalker in Gli ultimi Jedi

una figura centrale nel dibattito sul destino del personaggio e sulle scelte narrative di questa nuova trilogia. In un'epoca in cui le interpretazioni dei fan e delle star si intrecciano, scoprire le idee originarie di Hamill ci permette di rivivere un universo ancora più complesso e affascinante, rivelando come un'ipotetica versione più oscura di Luke avrebbe potuto cambiare il corso della saga.

La trilogia sequel di Star Wars non ha avuto molti sostenitori al momento della propria uscita e anche a qualche anni di distanza soprattutto i capitoli otto e nove sembrano essere i meno graditi dell’intero franchise. Tuttavia sono film che hanno fatto molto discutere e non sorprende che Mark Hamill, insostituibile Luke Skywalker, continui a essere interrogato in merito alla sorte di Luke in quei film. Nel corso di un’intervista, Mark Hamill ha raccontato la backstory che lui stesso aveva pensato per Luke, per giustificare il suo allontanamento dal credo Jedi e spiegare la sua posizione nella trilogia sequel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

