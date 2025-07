Riciclaestate compie 20 anni | al via la campagna estiva di Legambiente e Conai I comuni virtuosi in Campania

Riciclaestate compie 20 anni, un traguardo importante che testimonia il successo di una campagna innovativa e lungimirante. Promossa da Legambiente Campania e Conai, questa iniziativa ha saputo coinvolgere territori, amministrazioni e operatori turistici in un cammino condiviso verso la sostenibilità . Per celebrare questo risultato, parte la nuova campagna estiva dedicata ai comuni virtuosi in Campania, un’occasione per rafforzare il nostro impegno per l’ambiente e il turismo responsabile.

Riciclaestate,  la campagna di Legambiente Campania e Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi compie vent’anni: un anniversario che rappresenta non solo un traguardo simbolico, ma anche un’occasione per riflettere sul percorso compiuto e sul valore di una campagna che ha saputo anticipare i tempi. In questi vent’anni, Riciclaestate ha costruito un dialogo costante con i territori, le amministrazioni locali e gli operatori turistici.  Un’interlocuzione preziosa che ha generato innovazione, sperimentazione e condivisione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti. Molte delle localitĂ coinvolte sono oggi esempi virtuosi, capaci di coniugare accoglienza e sostenibilitĂ , e sempre piĂą frequentate da un turismo attento, consapevole e rispettoso dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

