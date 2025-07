Brad Pitt | I giovani attori si fanno incastrare nei franchise di supereroi Il mio consiglio? Non fatelo!

Brad Pitt, con la sua esperienza e carisma, lancia un appello ai giovani attori: evitate la trappola dei franchise di supereroi. Dall'alto dei suoi 61 anni, l’affascinante divo consiglia di non lasciarsi ingabbiare in ruoli ripetitivi che rischiano di limitare la vostra carriera. Mentre il suo nuovo film, F1, conquista il pubblico, Brad invita i colleghi a scegliere con saggezza e a valorizzare la propria originalità nel mondo del cinema.

L'affascinante divo non si tira indietro quando c'è da fornire consigli ai suoi colleghi più giovani, che mette in guardia dal pericolo di rimanere 'ingabbiati' in un franchise. Dall'alto dei suoi 61 anni, Brad Pitt può permettersi di fornire consigli non richiesti alle nuove generazioni di attori. Mentre la sua nuova fatica, l'adrenalinico F1, macina incassi al box office, l'attore incita i giovani colleghi a non farsi incastrare da franchise e film di supereroi nel corso del podcast New Heights. Nel film, Pitt interpreta Sonny Hayes, attempato pilota di corse in pensione da tempo che torna a gareggiare per addestrare una recluta giovane e talentuosa, ma ribelle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it