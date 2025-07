MINI Cabrio 2025 | la riscoperta del divertimento a cielo aperto

Scopri la nuova MINI Cabrio 2025, l’auto che trasforma ogni viaggio in un’esperienza di pura libertà sotto il cielo aperto. Con un design iconico, una capote in tela e motori brillanti, questa mini cabrio riprende lo spirito del celebre Go-Kart Feeling, offrendo divertimento e stile senza compromessi, restando 100% termica e pronta a farti riscoprire il piacere di guidare. Preparati a vivere il vento in faccia come mai prima d’ora!

Design iconico, capote in tela e motori brillanti: la nuova MINI Cabrio 2025 rinnova lo stile senza rinunciare al celebre Go-Kart Feeling. E resta 100% termica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - MINI Cabrio 2025: la (ri)scoperta del divertimento, a cielo aperto

