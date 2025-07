Riecco Lorenzo Insigne il ritorno è ormai realtà

Dopo un'esperienza altalenante in MLS, Lorenzo Insigne torna a casa, pronto a riscrivere il suo destino nel calcio italiano. L’addio al Toronto segna una nuova fase di rinascita per il talento partenopeo, che ora si prepara a conquistare nuovamente i cuori dei tifosi e a rilanciare la propria carriera. Il suo ritorno promette emozioni e successi: il calcio italiano non vede l’ora di riaccoglierlo.

Lorenzo Insigne ha risolto il suo contratto con il Toronto ed ora si parla di un ritorno in Italia: sembra già tutto deciso Il ritorno è già deciso: Lorenzo Insigne è pronto a calcare nuovamente i campi di calcio italiani. Non lo fa dal 2022, da quando ha lasciato il Napoli per intraprendere una (ben remunerata) avventura nella MLS. Il trasferimento a Toronto lo ha reso certamente più ricco, ma calcisticamente si è rivelato un vero flop: tra Insigne e la franchigia canadese non è mai scoppiato l'amore ed ora le parti hanno deciso di separarsi con un anno di anticipo rispetto al contratto. Lorenzo Insigne è dunque svincolato ed attende di conoscere la sua prossima destinazione.

