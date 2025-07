Traffico Roma del 03-07-2025 ore 11 | 30

Se state pianificando il vostro viaggio a Roma il 3 luglio 2025 alle 11:30, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico per evitare imprevisti. La rete di infomobilità di Roma, curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, segnala code e congestioni sul raccordo tra l'ospedale Sant'Andrea e la Salaria, sulla 24 verso l'innesto con la tangenziale est e sulla Pontina. Restate sintonizzati per scegliere sempre il percorso più efficiente.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo in carreggiata interna ed esterna tra l'ospedale Sant'Andrea e la Salaria code a tratti sempre sul raccordo tra la Casilina e l'abbia in carreggiata interna in direzione della Roma Fiumicino sulla 24 4 km di coda in direzione dell'innesto con la tangenziale est sulla Flaminia traffico da raccordo in direzione 100 traffico intenso sulla Pontina tra via diva e il raccordo in direzione centro in via della Pisana per lavori di potatura la circolazione è regolata senso unico alternato all'altezza di via della Tenuta La Pisana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-07-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - raccordo - direzione

