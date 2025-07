Milan Marchetti | Liberali sempre più vicino al Parma E c’è un nodo

Luca Marchetti, rinomato esperto di calciomercato, analizza le ultime novità del Milan, tra colpi in entrata e in uscita, e il ruolo dei Liberali. Con uno sguardo attento alle strategie della squadra, ci svela come le mosse di mercato possano influenzare il futuro dei rossoneri, tenendo sempre alta l’attenzione sui possibili sviluppi. Scopriamo insieme cosa riserva il mercato per il Milan e le sue alleanze politiche.

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: colpi in entrata e anche in uscita parlando anche di Liberali. Le novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Marchetti: “Liberali, sempre più vicino al Parma”. E c’è un nodo

In questa notizia si parla di: milan - marchetti - liberali - vicino

Marchetti analizza il Milan: “Tare sarà il nuovo DS, poi si deciderà l’allenatore” - Luca Marchetti analizza la situazione del Milan, con Tare pronto a diventare il nuovo direttore sportivo.

Milan News: Calciomercato, Live, Ultime Notizie AC Milan oggi.

Calciomercato Milan, futuro incerto per Liberali: addio... - Calciomercato Milan, Mattia Liberali potrebbe lasciare il club rossonero nonostante l’interesse di Tare al rinnovo del contratto Il futuro di Liberali si tinge di incertezza, con un addio al calciomer ... Da milannews24.com

Liberali Milan, il futuro è un intrigo! Tre club sul trequartista, la posizione del club rossonero - Liberali Milan, da risolvere in casa rossonera l’intrigo relativo al futuro di Mattia Liberali: ci sono tre squadre sul ragazzo Il calciomercato entra nel vivo e le giovani promesse sono sempre al cen ... Secondo milannews24.com