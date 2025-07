Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi con la stessa camicia che aveva 25 anni fa al Grande Fratello

Cristina Plevani conquista ancora il cuore del pubblico: con la stessa camicia indossata 25 anni fa al Grande Fratello, trionfa nell'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi. Un gesto simbolico che dimostra come il passato possa incontrare il presente in modo sorprendente e autentico. La vincitrice rivela così che il vero stile è senza tempo, e questa vittoria diventa un tributo alla sua personalità unica. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile storia di carriera e nostalgia.

Cristina Plevani ha vinto l'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi e lo ha fatto con un look tutt'altro che casuale: per la finale del reality ha indossato la stessa camicia che aveva anche al primo Grande Fratello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Isola dei Famosi: Cristina Plevani trionfa, a 25 anni dalla vittoria al GF - Cristina Plevani, icona della televisione italiana, conquista ancora una volta il cuore del pubblico a 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello.

