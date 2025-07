Isola dei Famosi panico durante la prova apnea | Loredana Cannata rischia di annegare

Durante la finale de L’Isola dei Famosi 2025, l’atmosfera si è fatta improvvisamente tesa quando Loredana Cannata ha rischiato di annegare durante la prova apnea. Un momento di puro panico che ha catturato l’attenzione di tutti, dai presenti in studio ai milioni di telespettatori a casa. La tensione è salita alle stelle, lasciando un ricordo indelebile di quel drammatico istante. Scopriamo cosa è successo e come si è conclusa questa prova estrema.

Loredana Cannata è stata protagonista di un momento ad alta tensione durante la finale de L'Isola dei Famosi 2025. La concorrente, sottoposta alla temuta prova apnea, ha vissuto un'esperienza drammatica che ha scosso non solo lo studio, ma anche i telespettatori a casa. Il tutto è avvenuto in pochi secondi, ma l'impressione lasciata è stata indelebile. Scopriamo cosa è successo. Isola dei Famosi 2025: la prova apnea e l'inizio del dramma. Durante la diretta, Pierpaolo Pretelli ha spiegato le regole della sfida alla concorrente: "Per vincere devi superare 90 secondi sott'acqua". Loredana si è quindi immersa con determinazione nella gabbia d'acciaio posta sott'acqua.

