De Stasio | Dopo due anni l’Amministrazione trova una soluzione per ospitare gli alunni meglio tardi che… mai!

Dopo due anni di attesa, l’amministrazione di Benevento ha finalmente trovato una soluzione per ospitare gli alunni in modo più adeguato. La proposta, annunciata da Rosetta De Stasio di “Prima Benevento”, rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle condizioni scolastiche, grazie a un bando pubblicato per individuare strutture idonee. È ora di scoprire come questa iniziativa cambierà il futuro delle scuole cittadine.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale “Prima Benevento”. “Finalmente l’Amministrazione ha provveduto a pubblicare un avviso di manifestazione di interesse al fine di reperire strutture idonee ad ospitare i numerosi alunni delle scuole oggetto dei lavori di riqualificazione finanziato dal PNRR. Stando a quanto apparso sulla stampa, pare che la struttura più idonea sia la scuola “Madre Orsola Mezzini”, ove in passato erano ubicate una scuola materna e una scuola elementare. Oltre due anni addietro, allorquando in Commissione consiliare si affrontò l’argomento relativo ai lavori di riqualificazione di vari edifici scolastici in città, nella mia qualità di Consigliere comunale, unitamente agli altri colleghi dell’opposizione, evidenziai la necessità di reperire per tempo strutture in grado di ospitare i numerosi alunni per il periodo dell’effettuazione dei suddetti lavori, in modo da garantire la continuità scolastica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Stasio: “Dopo due anni l’Amministrazione trova una soluzione per ospitare gli alunni, meglio tardi che… mai!”

In questa notizia si parla di: stasio - amministrazione - ospitare - alunni

De Stasio: Dopo due anni l'Amministrazione trova una soluzione per ospitare gli alunni, meglio tardi che… mai!.

‘Mezzini’ come sede scolastica provvisoria, De Stasio: ‘Mia proposta oltre due anni fa. Meglio tardi che mai’ - “Finalmente l’Amministrazione ha provveduto a pubblicare un avviso di manifestazione di interesse al fine di reperire strutture idonee ad ospitare i numerosi alunni delle scuole oggetto dei lavori di ... Come scrive ntr24.tv

Carabinieri, Di Stasio parla di legalità ad alunni Convitto - Il generale di Brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione Carabinieri 'Piemonte e Valle d'Aosta', nell'ambito del progetto 'Cultura della legalità' dell'Arma, ha incontrato questa ... Si legge su ansa.it