L’orchestra jazz dell’Università di Oxford a Ischia | musiche di Duke Ellington e Count Basie

L'estate a Ischia si anima con suoni coinvolgenti e note indimenticabili al Teatro Greco dei Giardini La Mortella. Questa sera, l'eccezionale Oxford University Jazz Orchestra, simbolo di eccellenza jazzistica, porta sul palco un repertorio che spazia dai classici di Duke Ellington e Count Basie alle vibrazioni del jazz moderno. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica, pronto a regalare emozioni senza tempo. La serata promette di essere un viaggio tra tradizione e innovazione, lasciando il pubblico senza fiato.

Prosegue anche per quest'anno il cartellone estivo serale dedicato alla musica sinfonica al Teatro Greco dei Giardini la Mortella a Forio d'Ischia: stasera sul palco salirĂ la Oxford University Jazz Orchestra, la piĂą prestigiosa tra le realtĂ jazzistiche del famoso ateneo oxfordiano, i cui concerti registrano regolarmente il tutto esaurito. L'orchestra presenterĂ sia brani del repertorio classico per big band che del jazz moderno, con musiche di Duke Ellington e Count Basie e composizioni contemporanee di Jacob Mann e Snarky Puppy. Tra ritmi swing ritmati e delicati slanci sonori per una ballata, la Jazz Orchestra britannica riesce a combinare ricchezza e complessitĂ degli arrangiamenti con la piacevolezza delle melodie e della sezione ritmica, impreziosite dalla voce della cantante Phoebe Blue, cantautrice, bassista, compositrice e classicista oltre che studentessa in uno dei college di Oxford, il Balliol.