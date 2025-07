Ferito con un coltello un 17enne tunisino | denunciati i responsabili

Un episodio di violenza scuote la nostra comunità: un giovane tunisino di 17 anni è rimasto ferito con un coltello, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i responsabili sono stati prontamente denunciati. La rapidità e la determinazione delle autorità dimostrano come si possa rispondere in modo efficace anche alle situazioni più complesse. La sicurezza dei nostri giovani deve restare una priorità assoluta.

Comunicato Stampa Aggressione nella tarda serata del 2 luglio: la vittima, ospite di una struttura per minori stranieri, ferita da padre e figlio È stato risolto in tempi rapidissimi un grave episodio di violenza avvenuto nella tarda serata del 2 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Ferito con un coltello un 17enne tunisino: denunciati i responsabili

