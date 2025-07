Carceri l’inchiesta per corruzione sui lavori in Lombardia

Un’ombra di corruzione si staglia sulle carceri lombarde: un’indagine della procura di Milano smaschera gare truccate e illicitità che coinvolgono funzionari pubblici e imprese. Tre indagati, tra cui un ex funzionario e un ingegnere, sono sospettati di aver favorito affari illeciti in cambio di tangenti. Un caso che mette in discussione la trasparenza e l’integrità del sistema penitenziario: il nostro impegno nel fare chiarezza continua.

Turbativa d’asta, falso ideologico e corruzione. Queste le ipotesi di reato della procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta su gare truccate in sei carceri in Lombardia. Tre gli indagati: un ex funzionario del Provveditorato regionale per la Lombardia, un ingegnere dello stesso provveditorato e il rappresentante legale dell’azienda che si sarebbe accaparrato i lavori in cambio di mazzette. Le indagini sono coordinate dalle pm Giovanna Cavalleri e Giancarla Serafini. Al centro dell’inchiesta l’ingegnere che lavorava al Provveditorato regionale per la Lombardia – Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, in relazione alla sua funzione di progettista e direttore dei lavori in alcune carceri. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: lombardia - carceri - inchiesta - corruzione

Sovraffollamento, suicidi e violenze: la situazione delle carceri a Milano e in Lombardia nel report di Antigone - La situazione carceraria a Milano e in Lombardia è critica: San Vittore, il carcere più sovraffollato d'Italia, fa da eco a una realtà allarmante.

Si allarga lo scandalo all'Assemblea regionale siciliana, che ha coinvolto il suo presidente Gaetano Galvagno (Fdi), indagato per corruzione e peculato: ora sotto la lente della Procura di Palermo, che indaga sui contributi concessi dall'Ars, c'è anche l'assessor Vai su Facebook

Mazzette per appalti dei lavori in carcere, perquisizioni a tappeto: indagato un ingegnere del Provveditorato lombardo; Carceri, l’inchiesta per corruzione sui lavori in Lombardia; Inchiesta su gare truccate per lavori nelle carceri, perquisizioni in tutta Italia.

Corruzione lavori carceri, perquisizioni in tutta Italia - L'ipotesi è quella di gare truccate sui lavori in alcuni penitenziari italiani. ansa.it scrive

Inchiesta su gare truccate per lavori nelle carceri, perquisizioni in tutta Italia - Le accuse al centro dell'indagine sono turbativa d'asta, falso ideologico e corruzione ... Come scrive msn.com