guido spadolini un pittore tra paesaggi toscani e affetti familiari

Guido Spadolini, un artista che ha saputo catturare l’essenza della Toscana tra paesaggi incantati e affetti familiari profondi, torna a vivere in un’esposizione imperdibile. Celebrando il centenario della nascita di Giovanni Spadolini, questa mostra al Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia offre un viaggio emozionale nel mondo di un pittore che ha lasciato un segno indelebile. Un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti della sua arte e della sua memoria.

Grosseto, 3 luglio 2025 - " Guido Spadolini (1889-1944). Un pittore tra paesaggi toscani e affetti familiari", questo il titolo dell'esposizione che si inaugurerà domani alle 11 nel Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia, promossa in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia. L'iniziativa si inserisce nel programma ufficiale per il centenario della nascita di Giovanni Spadolini (1925-2025) e porta per la prima volta in Maremma un nucleo significativo di dipinti, disegni e acqueforti del maestro fiorentino, padre del noto statista. La rassegna ricostruisce il dialogo costante dell'artista con il paesaggio toscano: colline, filari e marine diventano spazi interiori, restituiti in una luce chiara e pensosa.