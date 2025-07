Auto sempre più vecchie in Lombardia | prezzi e crisi economica hanno decretato la fine di uno status-symbol

auto sempre più vecchie in Lombardia: un segnale chiaro dei tempi che cambiano. Con prezzi alle stelle e una crisi economica che mordicchia gli stipendi, il valore simbolico delle auto si dissolve, lasciando spazio a veicoli che in passato erano destinati a passar di mano in breve tempo. La Lombardia diventa così testimone di un’evoluzione culturale e economica, dove l’auto non è più un simbolo di status, ma un bene da usare con pragmaticità e attenzione al risparmio.

Milano, 3 luglio 2025 – Sarà che i prezzi delle auto (non solo quelle elettriche) hanno avuto incrementi anche del 30% soprattutto dopo la pandemia da Covid. Sarà che in Italia gli stipendi non crescono quanto il costo della vita. Sarà forse anche che l'auto, soprattutto per i giovani di oggi, non è più uno status-symbol come lo era stato per i loro genitori. Fatto sta che il parco auto in Lombardia è sempre più vecchio tanto che, secondo un'analisi di Facile.it, l'età media delle auto che viaggiano sulle strade della regione è arrivata a maggio 2025 a 11 anni e 7 mesi, il 5,1% in più rispetto a un anno prima.

