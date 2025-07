Ascolti 2 luglio L’Isola dei Famosi vince la serata ma fatica a convincere il pubblico | i dati della serata

Il 2 luglio 2025, l’epilogo dell’Isola dei Famosi ha portato Cristina Plevani alla vittoria sotto i riflettori, ma anche a un record poco invidiabile: il ascolto più basso di sempre per la finale del reality. Un segnale chiaro di un pubblico sempre meno coinvolto, che conferma il calo generale di interesse verso i programmi di questa tipologia. La domanda ora è: come potrà evolversi questo format per ritrovare il suo appeal?

Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi, ma la puntata conclusiva segna un nuovo minimo storico per gli ascolti, confermando il calo generale di interesse verso i reality. Mercoledì 2 luglio 2025 il prime time è stato dominato dalla finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Cristina Plevani. Nonostante la vittoria e la leadership negli ascolti, si tratta della finale meno vista nella storia del programma. Questo risultato conferma la crisi ormai profonda dei reality show, un fenomeno già evidenziato dai recenti flop di programmi come Grande Fratello e The Couple, che non sono riusciti a riconquistare il pubblico come un tempo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ascolti 2 luglio, L’Isola dei Famosi vince la serata ma fatica a convincere il pubblico: i dati della serata

