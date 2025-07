Sei anni alla guida di Simest e a sostegno del Made in Italy Il saluto di Salzano

sfida con passione e determinazione, rafforzando il nostro impegno a sostegno del Made in Italy. È stato un onore e un privilegio lavorare al vostro fianco, contribuendo a rendere la nostra nazione sempre più protagonista sui mercati internazionali. Ora, con gratitudine nel cuore, guardo avanti, certo che il nostro spirito di innovazione e collaborazione continuerà a guidare il cammino verso nuovi traguardi.

Care colleghe e cari colleghi, oggi si conclude per me un percorso lungo e intenso: due mandati alla presidenza della nostra società, vissuti insieme a voi, giorno dopo giorno. Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi. In sei anni ho avuto il privilegio di condividere con voi un tratto importante di strada, attraversando tempi complessi, sfide inedite, momenti decisivi per il futuro della nostra impresa comune. Abbiamo affrontato la pandemia, reinventando il nostro modo di lavorare e rispondendo con prontezza a un bisogno straordinario del Paese. Abbiamo gestito nuove responsabilità, come il Pnrr, e ci siamo spinti oltre, costruendo servizi di orientamento e consulenza per aiutare le imprese italiane a leggere il mondo e a entrarci con più forza.

