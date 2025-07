L’inchiesta sui costi delle bollette elettriche | così raddoppiavano le tariffe

L’inchiesta sui costi delle bollette elettriche solleva un grave interrogativo: furberie di mercato o comportamenti illeciti? Nel biennio 2023-2024, molti produttori avrebbero accumulato oltre 5 miliardi di euro di profitti in più grazie a strategie discriminatorie, come ridurre artificialmente la produzione per gonfiare i prezzi. L’Autorità per l’energia deve ancora stabilire una linea ufficiale, ma l’ombra di manipolazioni rimane forte e inquietante.

Dinamiche di mercato, furberie del momento o comportamenti illeciti: deve ancora trovare una collazione ufficiale la condotta che molti produttori di energia avrebbero tenuto nel biennio 2023-2024. Maxi-profitti da oltre 5 miliardi di euro in più rispetto alla media ottenuti, come scrive Il Fatto Quotidiano oggi, grazie a una semplice strategia: ridurre la produzione artificiosamente per far aumentare i prezzi. È quanto l’Autorità per l’energia (Arera) definisce «condotte di trattenimento economico di capacità», illecite nell’Unione europea eccetto in qualche sparuto caso, e che sarebbe andato a gravare ulteriormente sulle tasche degli italiani in un periodo in cui le difficoltà economiche non erano di certo assenti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: inchiesta - costi - bollette - elettriche

Le bollette elettriche gonfiate per 5 miliardi Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina Vai su Facebook

L’inchiesta sui costi delle bollette elettriche: così raddoppiavano le tariffe; L'energia costa meno, ma non per chi paga la bolletta; Usa, così gli alti costi dell’energia necessaria per datacenter e IA gonfiano le bollette delle famiglie.

L’inchiesta sui costi delle bollette elettriche: così raddoppiavano le tariffe - E il costo per le tasche degli italiani è quasi raddoppiato L'articolo L’inchiesta sui costi dell ... Secondo msn.com

Bollette, aumentano costi auto elettriche: ricaricarle costa più del doppio. Rincari del 161% rispetto al 2021 - Il Messaggero - Rincari del 161% rispetto al 2021 Un anno fa per percorrere mille chilometri con un’auto elettrica bastavano 33 euro ... Da ilmessaggero.it