Addio a Diogo Jota | il calciatore portoghese muore in un tragico incidente stradale

La tragica scomparsa di Diogo Jota, star del Liverpool e della Nazionale portoghese, ha sconvolto il mondo dello sport. A soli 28 anni, il talento portoghese e suo fratello minore André, anche lui calciatore, hanno perso la vita in un incidente in Spagna. Un dolore immenso per amici, famiglia e tifosi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del calcio internazionale. Resta aggiornato con DayItalianews per tutte le notizie di questa drammatica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Terribile incidente in Spagna: morti Diogo Jota e il fratello AndrĂ©. Una notizia sconvolgente ha colpito il mondo del calcio: Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata del 3 luglio. Aveva 28 anni. Con lui, ha perso la vita anche il fratello minore AndrĂ© Jota, di 26 anni, anche lui calciatore professionista. L’incidente è avvenuto in Spagna, nella provincia di Zamora, lungo l’ autostrada A52 all’altezza del chilometro 65. La vettura su cui viaggiavano i due fratelli è uscita di strada e ha preso fuoco, generando un incendio che si è rapidamente esteso anche alla vegetazione circostante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio a Diogo Jota: il calciatore portoghese muore in un tragico incidente stradale

