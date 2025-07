Thiago Silva e il discorso toccante prima dell'Inter | piange mentre parla della morte del padre

Nel cuore di un momento intenso e carico di emozioni, Thiago Silva ha regalato uno dei discorsi più toccanti della sua carriera, piangendo mentre parlava della perdita del padre. Con il suo messaggio potente, ha ricordato a tutti l'importanza di vivere ogni istante con determinazione e passione. Un esempio di forza interiore che ha ispirato la squadra a conquistare la vittoria contro l'Inter, dimostrando che il cuore può superare qualsiasi sfida.

