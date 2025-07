Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2025 ore 11 | 25

Benvenuti alla nostra analisi sulla viabilità di Roma e Lazio del 3 luglio 2025 alle 11:25. Oggi segnaliamo congestioni su diverse arterie, tra cui la SP 512 Anagnina, il raccordo anulare e via dei Due Ponti, con code e rallentamenti che influenzano i vostri spostamenti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli pratici per affrontare al meglio la giornata. La situazione può evolversi, quindi continuate a seguirci per tutte le ultime novità.

sulla SP 512 Anagnina incidente code tra via Gasperina e via di Torre di Mezzavia Verso il raccordo anulare sulla Flaminia incidente code tra raccordo anulare via dei Due Ponti verso Roma centro sulla raccordo anulare interna consuete code tra Casine è Appia poi si rallenta pizza Labaro in esterna traffico rallentato tra puntine Tuscolana sulla A24 roma-teramo code tra la 1E Castel Madama verso era tutta turbano della 24 code a tratti tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro più assurde si rallenta sulla Pontina all'altezza di Pomezia verso Roma

