Confesercenti | Alvisi su avvio saldi estivi di fine stagione

Arezzo, 3 luglio 2025 – Saldi di fine stagione estivi ai nastri di partenza. Il 5 luglio prende il via la corsa agli acquisti a prezzi scontati. Atteso lo sprint nei negozi delle strade e piazze delle nostre citt à Confesercenti rinnova l'invito a visitare la rete commerciale tradizionale che continua a rappresentare una risorsa commerciale valida anche per garantire la vivibilità nei centri storici e nelle periferie. “Aspettative positive” annuncia la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi “per l'avvio dei saldi estivi di fine stagione. I consumatori attendono l'avvio dei saldi e c'è una buona propensione agli acquisti a prezzi scontati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confesercenti: Alvisi su avvio saldi estivi di fine stagione

