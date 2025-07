Kate Middleton che ha provato l' agopuntura per ridurre il dolore durante le sue cure per il cancro L' efficacia spiegata dall' esperto

Kate Middleton ha condiviso pubblicamente il suo percorso di guarigione, rivelando di aver sperimentato l'agopuntura per alleviare il dolore durante le cure contro il cancro. Questa terapia antica sta conquistando sempre più attenzione come valida alleata nel supporto alla salute. Ma in che modo funziona realmente? L’esperto ci spiega come l’agopuntura possa migliorare la qualità di vita dei pazienti, offrendo un approccio naturale e complementare alle terapie tradizionali.

La Principessa del Galles è tornata a parlare pubblicamente del suo percorso di recupero dalle terapie oncologiche, compreso il ricorso all'agopuntura. L'esperto spiega in che modo questa terapia alternativa può aiutare la gestione del dolore (e non solo). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton, che ha provato l'agopuntura per ridurre il dolore durante le sue cure per il cancro. L'efficacia spiegata dall'esperto

Nuovo ambulatorio di agopuntura all’ospedale. "Trattamento per le persone affette da dolore cronico" - A partire da lunedì 16 giugno, l’Ospedale Infermi di Rimini arricchisce il suo panorama di cure con un nuovo ambulatorio di agopuntura, dedicato a chi soffre di dolore cronico.

