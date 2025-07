La fase dopo il cancro è davvero difficile le parole oneste di Kate Middleton sulla malattia

Dopo il difficile cammino della malattia, Kate Middleton ha deciso di condividere con sincerità il suo percorso di ritorno alla vita. La principessa è tornata a parlare pubblicamente della sua battaglia contro il cancro, offrendo parole di speranza e di forza a chi affronta sfide simili. Con un gesto di grande umanità, si è recata a visitare i pazienti dell’ospedale di Colchester, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, l’empatia può fare la differenza.

Kate Middleton è tornata a parlare della sua esperienza con il cancro visitando il Colchester Hospital, dove ha trascorso del tempo nel giardino dell’istituto assieme ai pazienti; molti si erano preoccupati per l’assenza della principssa dal Royal Ascot, lo scorso 18 giugno, ma oggi Middleton si è mostrata nuovamente in pubblico, raccontando le emozioni vissute dopo l’annuncio della remissione del cancro, nel gennaio 2025, a un anno esatto dalla diagnosi ricevuta: “Finita la terapia si dice ‘Posso andare avanti, tornare alla normalità’, ma in realtà la fase successiva è davvero, davvero difficile – ha detto la principessa – non è tutto liscio come ti aspetti. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it