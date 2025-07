Successo per la prima serata de I mercoledì di Anghiari

Grande entusiasmo ad Anghiari per la prima serata de I Mercoledì di Anghiari, un evento che sta già facendo parlare di sé! La ventunesima edizione si apre con successo grazie all’impegno di diverse realtà locali e regionali, tutte unite nel celebrare cultura, tradizione e convivialità. L’atmosfera è pronta a infiammare la piazza e a creare ricordi indimenticabili: il meglio deve ancora venire!

Arezzo, 3 luglio 2025 – Successo per l'avvio della prima serata della ventesima edizione de I Mercoledì di Anghiari l'evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale "Vie di Anghiari" e dalla Confesercenti in collaborazione con il Comune di Anghiari, l'Associazione Pro-Anghiari, con il contributo della Regione Toscana, Toscana promozione Turistica e Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, grazie anche al sostegno di aziende private. Ieri sera tantissimi i visitatori che hanno partecipato alla serata ricca di iniziative per animare le strade e le piazze di Anghiari.

