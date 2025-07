Wimbledon 2025 il programma di oggi 3 luglio | orari e partite

Oggi a Wimbledon 2025 si alza il sipario sulla quarta giornata, con emozionanti match di secondo turno in scena sui campi dell’All England Club. Jannik Sinner, tornato tra i protagonisti mondiali, scende in campo alle 18 sul Centrale contro Vukic, mentre tra le donne si preparano sfide altrettanto appassionanti. Rimanete con noi per scoprire tutti gli orari e le partite di questa giornata indimenticabile, perché il torneo sta entrando nel vivo e ogni minuto conta!

Quarta giornata di gare sui campi dell’ All England Club con i match di secondo turno di Wimbledon 2025. Per l’Italia tornerà il numero uno del mondo Jannik Sinner, che sarà opposto all’australiano Aleksandar Vukic non prima delle 18 sul Centrale. Oltre all’altoatesino, attesi anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, che proverà a vendicare Lorenzo Musetti contro il georgiano Nikolosz Basilashvili. Fra le donne, spazio ad Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Eliminata a sorpresa nel singolare, Jasmine Paolini si potrà ora concentrare esclusivamente sul doppio con la compagna Sara Errani: le due esordiranno oggi 3 luglio nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon 2025, il programma di oggi 3 luglio: orari e partite

