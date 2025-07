Il figlio di Alessandro Impagnatiello cambia cognome L' ex compagna | Era motivo di disagio

Il dramma di Alessandro Impagnatiello si intreccia con una richiesta che riguarda il suo passato: la ex compagna, oggi madre di suo figlio, ha ufficialmente chiesto di cambiare il cognome del bambino. Un gesto dettato dal disagio e dall’esigenza di proteggere il piccolo da un passato turbolento. La decisione finale potrebbe segnare un nuovo capitolo nella vita di questa famiglia, tra speranza e delicata riflessione sulla tutela dei propri figli.

La domanda ufficiale è stata presentata dalla ex compagna di Alessandro Impagnatiello, l'uomo oggi condannato all'ergastolo, con cui aveva avuto un figlio prima della relazione con Giulia Tramontano.

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno confermato la sentenza di ergastolo (con isolamento diurno per tre mesi) per Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta del loro figlio Thiago. ... legg Vai su Facebook

