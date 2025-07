Pacific Fear recensione | survival horror tra surf paradisi polinesiani e creature radioattive

Pacific Fear ci immerge in un'avventura tesa e inquietante tra le onde di un paradiso polinesiano, dove quattro surfiste innocenti si trovano faccia a faccia con orrori radioattivi e creature mutanti. Tra paesaggi idilliaci e scene da brivido, il film mescola sapientemente l’atmosfera esotica con il brivido del survival horror. Un’opera che supera i limiti classici del genere, lasciandoci con il fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma. Vi conquistará fino all’ultima scena.

Quattro ragazze si avventurano su un'isola sperduta e misteriosa per fare surf, ma sono incaute e ad attenderle c'è una brutta sorpresa che le trascina in un incubo. Su Prime Video. Quattro belle ragazze su un'isola sperduta per fare surf alle prese con creature che hanno subìto una misteriosa trasformazione. Un survival horror? Si certo, ma definirlo solo così potrebbe essere limitativo, perché in realtà Pacific Fear, film ambientato nella Polinesia francese e diretto da Jacques Kluger (quello di Play Or Die - Gioca o muori) e appena approdato in streaming su Amazon Prime Video, vorrebbe essere molte cose, senza però riuscire a metterne a fuoco nessuna in particolare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pacific Fear, recensione: survival horror tra surf, paradisi polinesiani e creature radioattive

