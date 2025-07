Palio Siena rinviata prima corsa al 3 luglio per maltempo

Il cuore di Siena batte forte, ma questa volta il maltempo ha deciso di scrivere una nuova pagina nella storia del Palio. Dopo due rinvii, la prima corsa sarà finalmente corsa giovedì 3 luglio, rompendo un'eccezionale tradizione di 155 anni. Un’attesa che rende ancora più speciale questo antico e affascinante evento, pronto a sorprendere e emozionare anche in circostanze imprevedibili.

A Siena il palio cittadino è stato rimandato a giovedì 3 luglio a causa del maltempo. Il rinvio è avvenuto per la terza gara consecutiva, un evento che non accadeva da 155 anni.

Il Palio di Siena previsto per oggi, 2 luglio, è stato rinviato a causa del maltempo. La decisione è stata presa dagli organizzatori poco prima della mossa, esponendo la bandiera verde in Piazza del Campo. La corsa si terrà domani, mercoledì 3 luglio, con inizio

#NEWS - #Siena, il #Palio, non si corre a causa del #maltempo, temporale su piazza del Campo Rinvio a domani, giovedì 3 luglio Intorno alle 15 la pioggia che ha provocato problemi al tufo. Alle trifore del palazzo comunale alle 16.11 è stata esposta la #ban

