Ilrestodelcarlino.it - Rincari delle pratiche edilizie: "Costi allineati agli altri comuni"

Aumentotariffe pere urbanistiche negli uffici comunali: non è una ‘stangata’ ma un ‘allineamento’ aiche gli utenti sostengono neilimitrofi. Parola dell’assessora comunale alla programmazione urbanistica Cristina Mazzoni che, cifre alla mano, risponde all’attacco portato ieri da Fratelli d’Italia con tanto di diffusione di una tabella che scende nello specifico deiper ottenre i documenti negli uffici comunali. Il capogruppo consiliare Marco Casali, criticando la manovra del Bilancio comunale 2025, ha calcolato aumenti medi del 41%, con punte fino al 90%. Una raffica diche non pare esagerato chiamare ’stangata’. Ma l’amministrazione comunale di Cesena la vede diversamente. "Con deliberazione della Giunta Comunale 344 del 12 dicembre 2024 sono stati aggiornati gli importi dei diritti di segreteria riguardanti i procedimenti edilizi/urbanistici e per i diritti di ricercain archivio – premette una nota del Comune di Cesena – Dal 1° gennaio 2025, gli importi dei diritti istruttori per ciascun procedimento e quelli relativi alla ricerca e digitalizzazionein archivio sono dunque quelli elencati sul sito del Comune di Cesena all’apposita sezione.