Paura per Zucchero il figlio coinvolto in un incidente in Kenya | Sta bene e non è in pericolo di vita

Leggi su Open.online

Con una nota del proprio ufficio stampa,comunica che all’alba di oggi ilAdelmo Blue Fornaciari, 27 anni compiuti lo scorso martedì, al momento in vacanza incon famiglia e amici, è rimastoin unstradale sulla strada che da Malindi porta a Watamu. Fortunatamente il ragazzo, cheha avuto con la sua seconda moglie Francesca Mozer, laureato in giurisprudenza e dallo scorso anno talent scout dell’Inter, è rimasto illeso, stae non è indi. L’, di cui ancora non si conoscono i dettagli, deve essere stato consistente perché, secondo quanto riferito da Il Messaggero, avrebbe causato la morte di un passeggero che viaggiava sulla stessa automobile di Fornaciari e il ferimento della guardia del corpo di, anche lui presente sul veicolo, entrambi kenioti.