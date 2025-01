Puntomagazine.it - Papa Francesco infortunato a causa di una caduta: contusione all’avambraccio destro

Il Santo Padre ha subito unadopo unaa Casa Santa Marta, ma non ci sono fratture. Continuano gli impegni ufficiali nonostante gli incidenti recenti.Questa mattina,ha subito una leggeradi unaavvenuta all’interno della sua residenza, Casa Santa Marta. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede, il Santo Padre non ha riportato fratture, ma il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa.Questo infortunio arriva a meno di un mese dal precedente incidente accaduto il 7 dicembre 2024, quando ilsi era sbattuto il mento contro un comodino, provocandosi un grosso ematoma al viso. Nonostante i disagi fisici,aveva continuato a portare avanti la sua agenda ufficiale, partecipando alle udienze e agli incontri previsti.