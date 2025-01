Secoloditalia.it - Nordio: «La divisa va tutelata, ma nessuno scudo penale: la legge è uguale per tutti»

Leggi su Secoloditalia.it

«Si è parlato di, un termine improprio, laper». A chiarirlo è stato il ministro della Giustizia, Carlo, rispondendo, nel corso del Question time, al Senato a un’interrogazione che si inserisce nel dibattito in corso intorno alle misure a tutela delle forze dell’ordine, scaturito dall’iscrizione nel registro degli indagati del carabiniere eroe che per fermare l’accoltellatore della notte di Capodanno a Rimini è stato costretto a sparargli, uccidendolo.ha chiarito che se un poliziotto o carabiniere commette un reato c’è «un’aggravante specifica nel codice, che è l’aggravante di chi commette il reato come pubblico ufficiale». E, d’altra parte, ha sottolineato, si pongono sia un tema di tutela per chi è impegnato nel proprio dovere di difesa della sicurezza pubblica e sia una riflessione sull’istituto del registro degli indagati, che da strumento di garanzia si è trasformato «in una condanna anticipata».