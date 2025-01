Spazionapoli.it - Napoli, arriva l’annuncio sul sostituto di Kvaratskhelia: Di Marzio spiazza i tifosi con una frase in particolare

Calciomercato –suldi, Gianluca Dihato tutti sui social: le dichiarazioni Per il calciomercato delgiungono novità sul possibiledi Khvicha. A dare informazioni è il giornalista Gianluca Disull’account TikTok di Sky Sport Italia. L’esperto ha scelto 3 temi caldi ai quali rispondere, tra questi, oltre quelli relativi alle operazioni in entrata dell’Inter e all’ipotesi Rashford al Milan, è stato trattato anche quello legato al colpo che potrebbe fare ildopo l’addio di Kvara.Una trattativa per nulla semplice, dato che muoversi a gennaio è sempre più complicato rispetto all’estate. Ilincasserà circa 70 milioni di euro dalla cessione del proprio numero 77, ma non ha intenzione di reinvestirli tutti per chi dovrà prendere il suo posto.