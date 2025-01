Unlimitednews.it - Mattarella riceve cast di “Eterno visionario” e familiari Pirandello

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario del Premio Nobel per la letteratura a Luigi, ha ricevuto Michele Placido, regista del film “”, con il produttore, Federica Luna Vincenti, e il protagonista, Fabrizio Bentivoglio. Erano presenti idello scrittore siciliano: Giovanna Carlino, Silvio, Stefanoe Matteo D’Amico. sat/gtr(Fonte video: Quirinale)Unlimited News - Notizie dal mondo