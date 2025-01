Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: bene l’azzurro in avvio di match

2-1 A zero il torinese.40-0 Palla corta vincente dopo lo slice. Variare è l'imperativo.30-0 Rischia la seconda e fa punto.15-0 Servizio e dritto incisivo di!1-1 A zero.40-0 Lungo il dritto difensivo di.30-0 Picchia forte il brasiliano e fa punto.15-0 Gran passante di rovescio di.1-0 Benissimonel game d'apertura.40-30 Sbaglia di dritto40-15 Risposta di rovescio incisiva di.40-0 Servizio al corpo a segno!30-0 Gran dritto vincente lungoriga di.15-0 ACE (1°)!Lorenzoal servizio!06:54attesissimo, in cuipuò davvero ottenere una delle vittorie più belle degli ultimi due anni.