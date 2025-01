Oasport.it - LIVE Sinner-Schoolkate 4-6 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’australiano continua a condurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-RUNE DALLE 7.00LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO)30-15 Non passa la risposta di rovescio dell’o.15-15 Colpisce malissimo il dritto in avanzamento.15-0 Servizio vincente dell’altoatesino.3-2 Game. Non passa la risposta di rovescio di.AD-40 Serve and volley ben giocato dal padrone di casa.40-40 Decolla il rovescio difensivo dell’oceanico.AD-40 ACE. La palla break resta ancora un miraggio quest’oggi.40-40 Splendido dritto in controbalzo vincente dell’azzurro. Alè Jannik!AD-40 Altra prima sulla riga di.40-40 Dritto inside in ben giocato da. Parità.40-30 Servizio vincente dell’o.