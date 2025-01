Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-7, 6-2, 3-6, 6-6, Australian Open in DIRETTA: si va al tie-break dopo 2 set-point sfumati

3-1 Ace esterno di Matteo!2-1 Berrettini non chiude la volée di rovescio, gran passante di diritto lungolinea dell'italiano.1-1 Battuta vincente al centro del n.13.1-0 Rune lascia l'iniziativa a Berrettini, che spinge con coraggio e chiude con il diritto lungolinea. Ripetiamo: è Matteo che deve andare a prendersi questa partita, Rune non sta regalando nulla.6-6 Colpisce male di diritto. Adesso deve cercare di non pensare ai due set-point nel tie-break. Non è facile.A-40 Lunga la risposta di diritto sulla seconda del danese. I rimpianti sono enormi.40-40 Scambio lungo, Berrettini stecca di rovescio.