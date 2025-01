Sport.quotidiano.net - Leao-dipendente. Il Milan si aggrappa al campione rinato

Con un surf non si va lontano, si va in alto. Ci si allontana dalla riva, poi si resta lì, si rischia, si sfida il mare e si sfida sé stessi. Ilvuole questo per Rafael. Una sfida costante, per arrivare in alto. Non sono tanto mire di squadra, perché confermarsi in Champions League è obiettivo minimo, quanto mirate, perché è il portoghese il capitale più importante del club. Quello su cui investire, da far crescere. È dipendenza, anche nelle ore in cui Theo Hernandez diventa il difensore più prolifico della storia del. E non potrebbe essere altrimenti. Rafa ha “spaccato“ la finale di Supercoppa con l’assist a Abraham e deciso l’insidiosa trasferta di Como con la rete del 2-1. Però. però c’è sempre quel richiamo a fare di più. Lo dice e non dice Sergio Conceicao, in sede di commento.