Il bomber che ha ballato sotto la pioggia. Telesio e i tre gol che piegarono i marmiferi

19 ottobre 1986, Serie C1: allo stadio dei Marmi di Carrara va in scena il derby tra lo Spezia guidato da mister Gian Piero Ventura e la Carrarese di Romeo Benetti. È una giornata piovosa, lo stadio non è gremito, ma la posta in palio, sebbene sia solo la quinta giornata di campionato, è già elevata, specie per gli Aquilotti, reduci da due soli pareggi e altrettante sconfitte. L’inizio non è promettente per i bianchi che vanno, al 13’, con un gol di Giua, ma gli azzurri non fanno i conti con unin formato gigante, capace di segnare tre gol e mettere un marchio indelebile, con Ascagni, alla vittoria finale per 4 a 2. A distanza di quarant’anni i ricordi sono sempre vivi nella mente deldi Follonica: "Una tripletta bellissima che esaltò tutti noi, in un periodo non facilissimo a livello di classifica.