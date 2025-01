Gamerbrain.net - Doraemon arriva su console con Dorayaki Shop Story

Se siete cresciuti con, sarete lieti di sapere che dopo il debutto su Nintendo Switch, PC, iOS e Android,arriverà anch esu Xbxo Series, Xbox One e PS4 a partire da oggi.approda suoggiNel caso non lo conosciate, si tratta di un gestionale dove dovete per l’appunto gestire un negozio di dolci con l’aiuto died i suoi amici, accogliendo clienti, preparando le pietanze e servendo i clienti.Caratteristiche principali:Preparare i dolci, allestire gli scaffali e organizzare i tavoli per aprire il negozio.Personaggi tratti dalle opere di Fujiko?F?Fujio, come T?P Bon e Kiteretsu Encyclopedia, appariranno come clienti.Esplorare per trovare ingredienti, risolvere problemi con i gadget segreti di, e superare difficoltà durante l’avventura.