Daredevil | gli easter egg del MCU nel trailer di Born Again

Il radar di numerosi fan ha intercettato alcuniegg neldi. Un nuovo filmato del revival della seriedei Marvel Studios su Disney+ offre uno sguardo sanguinoso e spaccaossa al prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, che riunisce le nemesi Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) dopo i rispettivi ritorni in Spider-Man: No Way Home e Hawkeye del 2021. La serie è ambientata dopo gli eventi di She-Hulk: Attorney at Law del 2022 e di Echo del 2024, e include alcuni riferimenti al più ampio MCU che potrebbero esservi sfuggiti.Il più ovvio è il cartellone di Times Square per il musical di Broadway ispirato a Capitan America Rogers: The Musical, che è apparso per la prima volta in Occhio di Falco prima di essere visto in tutto, da Spider-Man: No Way Home a Doctor Strange in the Multiverse of Madness e She-Hulk del 2022.