Cultweb.it - Cosa succederà in Medioriente dopo la tregua a Gaza? Tutte le fasi (e i dubbi)

L’accordo per unatra Israele e Hamas, previsto per il 19 gennaio 2025, segna un momento crucialeoltre 15 mesi di conflitto sanguinoso. Questo conflitto, iniziato con l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ha provocato migliaia di vittime da entrambe le parti, segnando una delle crisi più gravi nella regione. L’accordo, negoziato con il supporto di mediatori internazionali come Egitto, Qatar e ONU, prevede un rilascio graduale di ostaggi e prigionieri, un alleggerimento delle condizioni umanitarie ae un inizio di ricostruzione. Tuttavia, il futuro rimane incerto, con questioni politiche e di governance che potrebbero minare la stabilità della.La prima fase dell’accordo include il rilascio di 33 ostaggi israeliani, inclusi donne, bambini e anziani. Questo processo avverrà in 42 giorni e coinvolgerà anche il rilascio di centinaia di donne e minori palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane.